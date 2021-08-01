Поздравления с днем ангела 1 августа принимают Степан и Григорий.

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Приметы 1 августа

  • Дождь 1 августа знаменует хороший урожай хлеба.
  • Сухая и солнечная погода на Макрины – тепло и жара еще долго продержатся.
  • Звезды 1 августа падают – поднимутся сильные ветры.

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1 августа – какой праздник/ Фото Pixabay

Что нельзя делать 1 августа

  • Избегайте сегодня шума и суеты. 1 августа – не самый лучший день для вечеринок и гулянок.
  • Не конфликтуйте ни с кем 1 августа. Считают, что ссора в этот день сильно испортит отношения.
    Не употребляйте алкоголь.