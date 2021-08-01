Привітання з днем Ангела 1 серпня приймають Степан та Григорій.
Цікаво Чоловічий гороскоп на тиждень: Левам і Овнам зорі гарантують фінансовий успіх
Прикмети 1 серпня
- Дощ 1 серпня знаменує гарний урожай хліба.
- Суха і сонячна погода на Макрини – тепло і спека ще довго протримаються.
- Зорі 1 серпня падають – здіймуться сильні вітри.
1 серпня – яке свято / Фото Pixabay
Що не можна робити 1 серпня
- Уникайте сьогодні галасу і метушні. 1 серпня не найкращий день для вечірок і гулянь.
- Не конфліктуйте ні з ким 1 серпня. Вважають, що сварка цього дня сильно зіпсує стосунки.
- Не вживайте алкоголь.