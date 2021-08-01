Привітання з днем Ангела 1 серпня приймають Степан та Григорій.

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Прикмети 1 серпня

  • Дощ 1 серпня знаменує гарний урожай хліба.
  • Суха і сонячна погода на Макрини – тепло і спека ще довго протримаються.
  • Зорі 1 серпня падають – здіймуться сильні вітри.

1 серпня яке свято
1 серпня – яке свято / Фото Pixabay

Що не можна робити 1 серпня

  • Уникайте сьогодні галасу і метушні. 1 серпня не найкращий день для вечірок і гулянь.
  • Не конфліктуйте ні з ким 1 серпня. Вважають, що сварка цього дня сильно зіпсує стосунки.
  • Не вживайте алкоголь.