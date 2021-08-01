1 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 августа 2021 , 09:04
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Источник:

24 канал

1 августа 2021 года верующие празднуют день святой Макрины, которая известна также как сестра Василия Великого. В народе верили, что именно в этот день выпадает больше всего дождей. Что нельзя делать 1 августа – узнавайте дальше.

Поздравления с днем ангела 1 августа принимают Степан и Григорий.

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Приметы 1 августа

  • Дождь 1 августа знаменует хороший урожай хлеба.
  • Сухая и солнечная погода на Макрины – тепло и жара еще долго продержатся.
  • Звезды 1 августа падают – поднимутся сильные ветры.


1 августа – какой праздник/ Фото Pixabay

Что нельзя делать 1 августа

  • Избегайте сегодня шума и суеты. 1 августа – не самый лучший день для вечеринок и гулянок.
  • Не конфликтуйте ни с кем 1 августа. Считают, что ссора в этот день сильно испортит отношения.
    Не употребляйте алкоголь.
Автор: Андріана Будиш, Квітослава Туз