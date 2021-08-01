1 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 августа 2021 , 09:04Читати новину українською
Источник:24 канал
1 августа 2021 года верующие празднуют день святой Макрины, которая известна также как сестра Василия Великого. В народе верили, что именно в этот день выпадает больше всего дождей. Что нельзя делать 1 августа – узнавайте дальше.
Поздравления с днем ангела 1 августа принимают Степан и Григорий.
Интересно Мужской гороскоп на неделю: Львам и Овнам звезды гарантируют финансовый успех
Приметы 1 августа
- Дождь 1 августа знаменует хороший урожай хлеба.
- Сухая и солнечная погода на Макрины – тепло и жара еще долго продержатся.
- Звезды 1 августа падают – поднимутся сильные ветры.
1 августа – какой праздник/ Фото Pixabay
Что нельзя делать 1 августа
- Избегайте сегодня шума и суеты. 1 августа – не самый лучший день для вечеринок и гулянок.
- Не конфликтуйте ни с кем 1 августа. Считают, что ссора в этот день сильно испортит отношения.
Не употребляйте алкоголь.