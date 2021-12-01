День Ангела 1 декабря празднуют Роман и Платон.

Актуально Выходные в декабре-2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в последнем месяце года

Приметы 1 декабря

  • Если 1 декабря тепло на улице, то это значит, что зимой тоже будет тепло.
  • Ветер дует сильный 1 декабря – скоро ждите метелей.
  • 1 декабря погода в течение дня быстро меняется, то зима будет очень переменчивой.
  • Круги вокруг Луны – скоро будет мороз.
  • Ворона по дороге ходит – будет оттепель.

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1 декабря – праздник Платона и Романа

Что нельзя делать 1 декабря

  • Если с кем-то сегодня поссориться, то отношения будут плохими круглый год.