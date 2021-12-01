День Ангела 1 грудня святкують Роман та Платон.

Актуально Вихідні у грудні-2021: скільки днів українці відпочиватимуть в останньому місяці року

Прикмети 1 грудня

  • Якщо 1 грудня тепло на вулиці, то це означає, що взимку теж буде тепло.
  • Вітер дме сильний 1 грудня – скоро чекайте заметілей.
  • 1 грудня погода протягом дня швидко змінюється, то зима буде дуже мінливою.
  • Кола навколо місяця – незабаром буде мороз.
  • Ворона по дорозі ходить – буде відлига.

1 грудня яке свято
1 грудня – свято Платона і Романа

Що не можна робити 1 грудня

  • Якщо з кимось сьогодні посваритись, то стосунки будуть поганими цілий рік.