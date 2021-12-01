День Ангела 1 грудня святкують Роман та Платон.
Актуально Вихідні у грудні-2021: скільки днів українці відпочиватимуть в останньому місяці року
Прикмети 1 грудня
- Якщо 1 грудня тепло на вулиці, то це означає, що взимку теж буде тепло.
- Вітер дме сильний 1 грудня – скоро чекайте заметілей.
- 1 грудня погода протягом дня швидко змінюється, то зима буде дуже мінливою.
- Кола навколо місяця – незабаром буде мороз.
- Ворона по дорозі ходить – буде відлига.
1 грудня – свято Платона і Романа
Що не можна робити 1 грудня
- Якщо з кимось сьогодні посваритись, то стосунки будуть поганими цілий рік.