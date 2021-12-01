1 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 декабря 2021 , 08:24Читати новину українською
Источник:24 канал
1 декабря чествуют святых Платона Анкирского и Романа Кесарийского. В народе этот день называют зимним указателем, ведь верят, что он будет определять погоду на весь месяц.
День Ангела 1 декабря празднуют Роман и Платон.
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Приметы 1 декабря
- Если 1 декабря тепло на улице, то это значит, что зимой тоже будет тепло.
- Ветер дует сильный 1 декабря – скоро ждите метелей.
- 1 декабря погода в течение дня быстро меняется, то зима будет очень переменчивой.
- Круги вокруг Луны – скоро будет мороз.
- Ворона по дороге ходит – будет оттепель.
1 декабря – праздник Платона и Романа
Что нельзя делать 1 декабря
- Если с кем-то сегодня поссориться, то отношения будут плохими круглый год.