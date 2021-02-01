1 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
1 февраля верующие чтят память святого преподобного Макария Великого. Сначала он был обычным монахом-отшельником, а потом стал настоятелем монастыря. Преподобный Макарий считается очень почитаемым святым из-за своей кротости и доброты.
Источник: 24 канал
Именины сегодня празднуют: Арсений, Макар, Марк, Федор.
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Приметы 1 февраля
- Считают, что погода на Макария предсказывала погоду на весь февраль.
- Если 1 февраля утром была метель, а к середине дня она усиливалась, то весна придет не скоро и морозы затянутся.
- Звездное небо также предвещало холодную и позднюю весну, зато ясный день говорил, что весна придет рано.
- На Макария наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.
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