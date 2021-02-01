1 февраля верующие чтят память святого преподобного Макария Великого. Сначала он был обычным монахом-отшельником, а потом стал настоятелем монастыря. Преподобный Макарий считается очень почитаемым святым из-за своей кротости и доброты.

Источник: 24 канал Именины сегодня празднуют: Арсений, Макар, Марк, Федор. ​Кстати Когда закончится температурная зима 2021 года: прогноз синоптиков Приметы 1 февраля Считают, что погода на Макария предсказывала погоду на весь февраль.

Если 1 февраля утром была метель, а к середине дня она усиливалась, то весна придет не скоро и морозы затянутся.

Звездное небо также предвещало холодную и позднюю весну, зато ясный день говорил, что весна придет рано.

На Макария наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой. Приметы 1 февраля Что нельзя делать 1 февраля Не стоит сегодня давать обещаний, которые вы не можете выполнить.

1 февраля нельзя думать о плохих вещах. Оставьте весь негатив и займитесь делами, которые доставляют вам удовольствие.