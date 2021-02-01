1 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
1 лютого віряни вшановують пам'ять святого преподобного Макарія Великого. Спочатку він був звичайним монахом-відлюдником, а потім став настоятелем монастиря. Преподобний Макарій вважається дуже шанованим святим через свою лагідність та доброту.
Джерело: 24 канал
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