1 лютого віряни вшановують пам'ять святого преподобного Макарія Великого. Спочатку він був звичайним монахом-відлюдником, а потім став настоятелем монастиря. Преподобний Макарій вважається дуже шанованим святим через свою лагідність та доброту.

Джерело: 24 канал Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Макар, Марк, Федір. ​До речі Коли закінчиться температурна зима 2021 року: прогноз синоптиків Прикмети 1 лютого Вважають, що погода на Макарія пророкувала погоду на весь лютий.

Якщо 1 лютого зранку була завірюха, а до середини дня вона сильнішала, то весна прийде не скоро і морози затягнуться.

Зоряне небо також віщувало холодну і пізню весну, натомість ясний день говорив, що весна прийде рано.

На Макарія спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.

Прикмети 1 лютого Що не можна робити 1 лютого Не варто сьогодні давати обіцянок, які ви не можете виконати.

1 лютого не можна думати про погані речі. Залиште весь негатив і займіться справами, які приносять вам задоволення.