День Ангела празднуют: Александр, Антон, Григорий, Иван.
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Приметы 1 июня
- В первый день июня падает дождь – лето будет засушливым, без большого количества осадков.
- 1 июня холодная погода, то еще 40 дней будет холодно.
- Муравьи суетятся – к хорошей и ясной погоде, а если прячутся в муравейник – быть долгим и холодным дождям.
- Солнце в этот день предвещает хороший урожай.
Что нельзя делать 1 июня
- Не кричите на детей.
- Не критикуйте родных. Вам стоит обращать свое внимание на их достижения, а не только на ошибки.