День Ангела святкують: Олександр, Антон, Григорій, Іван.
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Прикмети 1 червня
- В перший день червня падає дощ – літо буде посушливим, без великої кількості опадів.
- 1 червня холодна погода, то ще 40 днів буде холодно.
- Мурахи метушаться – до гарної та ясної погоди, а якщо ховаються в мурашник – бути довгим і холодним дощам.
- Сонце у цей день віщує гарний урожай.
Що не можна робити 1 червня
- Не сваріться нині на дітей.
- Не критикуйте рідних. Вам варто звертати свою увагу на їхні досягнення, а не лише на помилки.