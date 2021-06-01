1 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 июня 2021 , 05:30
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Источник:

24 канал

1 июня в народном календаре чтят память святого Ивана. Еще в древности люди считали, что если на Ивана идет дождь, то весь июнь будет сухим. Также в этот день отмечают Всемирный день защиты детей.

День Ангела празднуют: Александр, Антон, Григорий, Иван.

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Приметы 1 июня

  • В первый день июня падает дождь – лето будет засушливым, без большого количества осадков.
  • 1 июня холодная погода, то еще 40 дней будет холодно.
  • Муравьи суетятся – к хорошей и ясной погоде, а если прячутся в муравейник – быть долгим и холодным дождям.
  • Солнце в этот день предвещает хороший урожай.

Что нельзя делать 1 июня

  • Не кричите на детей.
  • Не критикуйте родных. Вам стоит обращать свое внимание на их достижения, а не только на ошибки.
Автор: Квітослава Туз