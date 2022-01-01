Именины сегодня празднует Григорий.
Кстати Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине
Приметы 1 января
- Если ночь в первый день Нового года будет безоблачной и звездной, то год будет урожайным.
- Если 1 января теплая погода, то и лето будет жарким.
- Если на деревьях видна изморозь, то вскоре придет похолодание.
- Если ночью вокруг луны заметна дымка, то следующие несколько дней может снежить.
Что нельзя делать 1 января
- Не стоит много работать сегодня, ведь новый год будет тяжелым.
- Нельзя ссориться и употреблять нецензурную лексику.
- Нельзя обижать людей вокруг и вступать в конфликты.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.