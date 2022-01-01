Іменини сьогодні святкує Григорій.
До речі Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні
Прикмети 1 січня
- Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним.
- Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним.
- Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання.
- Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити.
Що не можна робити 1 січня
- Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким.
- Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику.
- Не можна ображати людей навколо та встрягати у конфлікти.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.