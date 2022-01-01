1 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

1 января 2022 , 08:53
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Источник:

24 канал

1 января чтят память Вонифатия Римского, а также во всем мире празднуют приход Нового года.

Именины сегодня празднует Григорий.

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Приметы 1 января

  • Если ночь в первый день Нового года будет безоблачной и звездной, то год будет урожайным.
  • Если 1 января теплая погода, то и лето будет жарким.
  • Если на деревьях видна изморозь, то вскоре придет похолодание.
  • Если ночью вокруг луны заметна дымка, то следующие несколько дней может снежить.

Что нельзя делать 1 января

  • Не стоит много работать сегодня, ведь новый год будет тяжелым.
  • Нельзя ссориться и употреблять нецензурную лексику.
  • Нельзя обижать людей вокруг и вступать в конфликты.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
Автор: Андріана Будиш