1 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 марта 2022 , 11:15Читати новину українською
1 марта отмечается день Маремяны. Считали, что она жена домового и хозяйка дома. Также 1 марта празднуют первый день весны и Всемирный день иммунитета В сложное время войны с русскими оккупантами нам нужно держаться вместе и верить, что с началом весны придет и победа Украины.
День Ангела празднует Даниил.
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Приметы 1 марта
- Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потеплений.
- Если в первый день весны тепло, то настоящее тепло придет не скоро.
- Вороны 1 марта громко каркают – до похолодания.
- Густой туман 1 марта – к ненастному лету.
Что нельзя делать 1 марта
- Нельзя сдаваться и опускать руки. Старайтесь засыпать и просыпаться с мыслью, что все будет хорошо.
- Попытайтесь не концентрироваться на тревоге. Пообщайтесь с близкими или переключитесь на любимое дело.
- Не унывайте.