День Ангела 1 октября празднует Арина.
К слову Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для всех знаков Зодиака
Приметы 1 октября
- Если журавли 1 октября летят в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно.
- Птицы с отлетом не спешат – зима придет поздно.
- 1 октября идет дождь – погода будет пасмурной еще несколько дней.
- Сегодня ветрено – ожидайте такую же погоду на Покров.
Что нельзя делать 1 октября
- Не рассказывайте своих планов на будущее сегодня.
- Не стоит сегодня начинать ремонтов.
- Займитесь учебой. Не жалейте времени, чтобы прочитать книгу или пройти какие-то учебные курсы.