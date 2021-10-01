День Ангела 1 жовтня святкує Арина.
До слова Любовний гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 1 жовтня
- Якщо журавлі 1 жовтня летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно.
- Птахи з відльотом не поспішають – зима прийде пізно.
- 1 жовтня дощить – погода буде похмурою ще декілька днів.
- Сьогодні вітряно – очікуйте на таку ж погоду на Покрову.
Що не можна робити 1 жовтня
- Не розповідайте своїх планів на майбутнє сьогодні.
- Не варто сьогодні розпочинати ремонтів.
- Займіться навчанням. Не шкодуйте часу, аби прочитати книгу чи пройти якісь навчальні курси.