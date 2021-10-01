1 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1 октября 2021 , 08:11
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Источник:

24 канал

1 октября христиане чтят память преподобной Арины-мученицы и преподобного Евмения. Для того, чтобы удачно провести этот день помолитесь утром и поблагодарите Бога за все, что имеете.

День Ангела 1 октября празднует Арина.

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Приметы 1 октября

  • Если журавли 1 октября летят в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно.
  • Птицы с отлетом не спешат – зима придет поздно.
  • 1 октября идет дождь – погода будет пасмурной еще несколько дней.
  • Сегодня ветрено – ожидайте такую же погоду на Покров.

Что нельзя делать 1 октября

  • Не рассказывайте своих планов на будущее сегодня.
  • Не стоит сегодня начинать ремонтов.
  • Займитесь учебой. Не жалейте времени, чтобы прочитать книгу или пройти какие-то учебные курсы.
Автор: Андріана Будиш