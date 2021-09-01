День Ангела 1 сентября празднуют: Андрей и Тимофей.

К слову Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября для всех знаков Зодиака

Приметы 1 сентября

  • Южный ветер 1 сентября дует – к хорошему урожаю овса.
  • 1 сентября наши предки наблюдали за погодой, ведь верили, каким будет день, такой и осень будет.
  • Утром туман – зима будет снежная.
  • Если из орешника листья опадают – время свеклу выкапывать.

Что нельзя делать 1 сентября

  • Не ведитесь сегодня на споры. Даже если вы выиграете, то удовольствие от этого не получите.
  • Не ругайтесь.