День Ангела 1 вересня святкують: Андрій та Тимофій.
До слова Любовний гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 1 вересня
- Південний вітер 1 вересня дме – до доброго урожаю вівса.
- 1 вересня наші предки спостерігати за погодою, адже вірили, яким видасться день, така й осінь буде.
- Вранці туман – зима буде сніжна.
- Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.
Що не можна робити 1 вересня
- Не ведіться сьогодні на суперечки. Навіть якщо ви виграєте, то задоволення від цього не отримаєте.
- Не лайтесь.