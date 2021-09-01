День Ангела 1 вересня святкують: Андрій та Тимофій.

До слова Любовний гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 1 вересня

  • Південний вітер 1 вересня дме – до доброго урожаю вівса.
  • 1 вересня наші предки спостерігати за погодою, адже вірили, яким видасться день, така й осінь буде.
  • Вранці туман – зима буде сніжна.
  • Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.

Що не можна робити 1 вересня

  • Не ведіться сьогодні на суперечки. Навіть якщо ви виграєте, то задоволення від цього не отримаєте.
  • Не лайтесь.