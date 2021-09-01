1 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 сентября 2021 , 08:25Читати новину українською
Источник:24 канал
1 сентября православная церковь отмечает день Андрея Стратилата. Официально святой не был крещенным, ведь находился на военной службе у правителя Максимилиана, который был язычником и всячески унижал христиан. Во время одной из битв Андрей Статилат помолился Христу и победил врагов. Также 1 сентября отмечают День знаний.
День Ангела 1 сентября празднуют: Андрей и Тимофей.
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Приметы 1 сентября
- Южный ветер 1 сентября дует – к хорошему урожаю овса.
- 1 сентября наши предки наблюдали за погодой, ведь верили, каким будет день, такой и осень будет.
- Утром туман – зима будет снежная.
- Если из орешника листья опадают – время свеклу выкапывать.
Что нельзя делать 1 сентября
- Не ведитесь сегодня на споры. Даже если вы выиграете, то удовольствие от этого не получите.
- Не ругайтесь.