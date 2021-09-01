1 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:25

1 сентября православная церковь отмечает день Андрея Стратилата. Официально святой не был крещенным, ведь находился на военной службе у правителя Максимилиана, который был язычником и всячески унижал христиан. Во время одной из битв Андрей Статилат помолился Христу и победил врагов. Также 1 сентября отмечают День знаний.