10 августа верующие отмечают день памяти 7 апостолов Иисуса Христа, избранных из 70 учеников. 12 важнейших апостолов позвали всех своих учеников и приказали им выбрать 7 человек, которые могли бы заниматься бытовыми вопросами. В итоге было выбрано самых ответственных и самых верных мужчин, которые в дальнейшем помогали заботиться об уюте для всех апостолов Христа.