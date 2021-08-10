День Ангела 10 августа отмечают: Юлиан, Антонина и Павел.
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Приметы 10 августа
- Если 10 августа сильно идет дождь – непогода затянется еще на несколько дней.
- На рассвете 10 августа большая роса – день пройдет с солнцем и теплом.
- Туман в этот день водой стелется – будет хорошая погода.
Что нельзя делать 10 августа
- 10 августа старайтесь больше энергии вкладывать в саморазвитие. Не ленитесь и не обходите этого, поставив другие приоритеты.
- В этот день попробуйте познакомиться с новыми людьми. Не бойтесь заговорить или спросить что-то первыми. Знакомства помогут вам переключиться из ваших волнений и настроят вас на позитив.