День Ангела 10 серпня відзначають: Юліан, Антоніна та Павло.

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Прикмети 10 серпня

  • Якщо 10 серпня сильно дощить – негода затягнеться ще на декілька днів.
  • Вдосвіта 10 серпня велика роса – день пройде з сонцем і теплом.
  • Туман цього дня водою стелиться – буде гарна погода.

Що не можна робити 10 серпня

  • 10 серпня намагайтесь більше енергії вкладати у саморозвиток. Не лінуйтесь і не оминайте цього, поставивши інші пріоритети.
  • Цього дня спробуйте познайомитись з новими людьми. Не бійтесь заговорити чи спитати щось першими. Знайомства допоможуть вам перемкнутись з ваших хвилювань й налаштують вас на позитив.