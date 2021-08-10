10 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

10 августа 2021 , 08:33
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Источник:

24 канал

10 августа верующие отмечают день памяти 7 апостолов Иисуса Христа, избранных из 70 учеников. 12 важнейших апостолов позвали всех своих учеников и приказали им выбрать 7 человек, которые могли бы заниматься бытовыми вопросами. В итоге было выбрано самых ответственных и самых верных мужчин, которые в дальнейшем помогали заботиться об уюте для всех апостолов Христа.

День Ангела 10 августа отмечают: Юлиан, Антонина и Павел.

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Приметы 10 августа

  • Если 10 августа сильно идет дождь – непогода затянется еще на несколько дней.
  • На рассвете 10 августа большая роса – день пройдет с солнцем и теплом.
  • Туман в этот день водой стелется – будет хорошая погода.

Что нельзя делать 10 августа

  • 10 августа старайтесь больше энергии вкладывать в саморазвитие. Не ленитесь и не обходите этого, поставив другие приоритеты.
  • В этот день попробуйте познакомиться с новыми людьми. Не бойтесь заговорить или спросить что-то первыми. Знакомства помогут вам переключиться из ваших волнений и настроят вас на позитив.
Автор: Андріана Будиш