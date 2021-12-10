Именины 10 декабря празднуют Алексей, Всеволод, Сергей.
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Приметы 10 декабря
- Дым из трубы идет столбом – к морозу. Если же он стелется вниз, можно ожидать оттепели.
- Багровая заря 10 декабря – будет ветреная погода.
- Лес шумит – в ближайшее время оттепель будет.
- Воробьи дружно чирикают – ждите тепла.
10 декабря – праздник иконы "Знамение"
Что нельзя делать 10 декабря
- В праздник иконы "Знамение" запрещается ссориться с родней. Если вы будете конфликтовать с родственниками, то выразите свое неуважение к Пречистой Деве.
- Не кричите.