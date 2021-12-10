10 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

10 декабря 2021 , 08:20
Читати новину українською

Источник:

24 канал

10 декабря в народном календаре отмечается праздник иконы Богоматери "Знамение". К этому образу молятся, чтобы укрепить семью и разрешить конфликты с родными людьми.

Именины 10 декабря празднуют Алексей, Всеволод, Сергей.

Интересно Чудо-история чудо-образа: что известно об Иверской иконе Божьей Матери

Приметы 10 декабря

  • Дым из трубы идет столбом – к морозу. Если же он стелется вниз, можно ожидать оттепели.
  • Багровая заря 10 декабря – будет ветреная погода.
  • Лес шумит – в ближайшее время оттепель будет.
  • Воробьи дружно чирикают – ждите тепла.


10 декабря – праздник иконы "Знамение"

Что нельзя делать 10 декабря

  • В праздник иконы "Знамение" запрещается ссориться с родней. Если вы будете конфликтовать с родственниками, то выразите свое неуважение к Пречистой Деве.
  • Не кричите.
Автор: Андріана Будиш