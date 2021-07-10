День Ангела 10 июля празднует Александр.
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Приметы 10 июля
- Облака 10 июля плывут с северной стороны – к засухе.
- Дождь на Самсона – дожди будут постоянно идти вплоть до бабьего лета.
- Если облака плывут с запада, то будет плохая погода.
- Птицы громко поют на рассвете – хорошая погода продержится целый день.
Что нельзя делать 10 июля
- Наши предки верили, что 10 июля до обеда не надо смотреть в зеркало, чтобы не навлечь на себя беду.
- Не планируйте сегодня дальних поездок.
- Не позволяйте людям, которые вас окружают, переходить ваши личные границы. Если вам становится некомфортно в общении – лучше завершить его.