День Ангела 10 июля празднует Александр.

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Приметы 10 июля

  • Облака 10 июля плывут с северной стороны – к засухе.
  • Дождь на Самсона – дожди будут постоянно идти вплоть до бабьего лета.
  • Если облака плывут с запада, то будет плохая погода.
  • Птицы громко поют на рассвете – хорошая погода продержится целый день.

Что нельзя делать 10 июля

  • Наши предки верили, что 10 июля до обеда не надо смотреть в зеркало, чтобы не навлечь на себя беду.
  • Не планируйте сегодня дальних поездок.
  • Не позволяйте людям, которые вас окружают, переходить ваши личные границы. Если вам становится некомфортно в общении – лучше завершить его.