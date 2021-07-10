День Ангела 10 липня святкує Олександр.
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Прикмети 10 липня
- Хмари 10 липня пливуть з північного боку – до посухи.
- Дощ на Самсона – дощі будуть постійно йти аж до Бабиного літа.
- Якщо хмари пливуть з заходу, то буде погана погода.
- Птахи голосно співають вдосвіта – гарна погода протримається цілий день.
Що не можна робити 10 липня
- Наші предки вірили, що 10 липня до обіду не треба дивитись у дзеркало, аби не накликати на себе біду.
- Не плануйте сьогодні далеких поїздок.
- Не дозволяйте людям, що вас оточують переходити ваші особисті кордони. Якщо вам стає некомфортно у спілкуванні – краще завершити його.