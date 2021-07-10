10 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать

10 июля 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

10 июля почитается память Самсона – сына состоятельных и благородных римлян, который стал врачом и помогал больным. У Самсона были лишь благие намерения, поэтому Господь подарил ему дар чудотворения.

День Ангела 10 июля празднует Александр.

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Приметы 10 июля

  • Облака 10 июля плывут с северной стороны – к засухе.
  • Дождь на Самсона – дожди будут постоянно идти вплоть до бабьего лета.
  • Если облака плывут с запада, то будет плохая погода.
  • Птицы громко поют на рассвете – хорошая погода продержится целый день.

Что нельзя делать 10 июля

  • Наши предки верили, что 10 июля до обеда не надо смотреть в зеркало, чтобы не навлечь на себя беду.
  • Не планируйте сегодня дальних поездок.
  • Не позволяйте людям, которые вас окружают, переходить ваши личные границы. Если вам становится некомфортно в общении – лучше завершить его.
Автор: Квітослава Туз