Согласно священному Писанию, Иисус Христос вознесся на небо на 40-й день после своего Воскресения. Все это время Спаситель являлся своим ученикам и укреплял их веру, давая последние наставления и советы.
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Приметы 10 июня
- На Вознесение сухая погода – осадков не будет еще шесть недель.
- Дождь на Вознесение был не очень хорошей приметой, так как предвещал болезнь урожая.
- На рассвете на Вознесение Христово собирали росу. Верили, что она обладает целебными свойствами и способна исцелять.
Что нельзя делать 10 июня
- Не злословьте и не клевещите плохими словами о других.
- Не шумите и не кричите.
- Не разрешается тяжело работать.
- Запрещено брать в руки ножницы, подстригать волосы и резать что-то.