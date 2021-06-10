Согласно священному Писанию, Иисус Христос вознесся на небо на 40-й день после своего Воскресения. Все это время Спаситель являлся своим ученикам и укреплял их веру, давая последние наставления и советы.

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Приметы 10 июня

На Вознесение сухая погода – осадков не будет еще шесть недель.

Дождь на Вознесение был не очень хорошей приметой, так как предвещал болезнь урожая.

На рассвете на Вознесение Христово собирали росу. Верили, что она обладает целебными свойствами и способна исцелять.

Что нельзя делать 10 июня