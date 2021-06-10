Згідно з Святим Письмом, Ісус Христос вознісся на небо на 40-й день після свого Воскресіння. Весь цей час Спаситель з'являвся своїм учням й зміцнював їхню віру, даючи останні настанови й поради.

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Прикмети 10 червня

На Вознесіння суха погода – опадів не буде ще шість тижнів.

Дощ на Вознесіння був не дуже доброю прикметою, адже віщував хворобу урожаю.

Удосвіта на Вознесіння Христове збирали росу. Вірили, що вона має цілющі властивості і здатна зцілювати.

Що не можна робити 10 червня