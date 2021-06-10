10 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

10 июня 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

10 июня церковь отмечает большой праздник – Вознесение Господне. Это светлое событие христиане чтят на 40-й день после Пасхи. Что нельзя делать 10 июня – читайте в материале.

Согласно священному Писанию, Иисус Христос вознесся на небо на 40-й день после своего Воскресения. Все это время Спаситель являлся своим ученикам и укреплял их веру, давая последние наставления и советы.

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Приметы 10 июня

  • На Вознесение сухая погода – осадков не будет еще шесть недель.
  • Дождь на Вознесение был не очень хорошей приметой, так как предвещал болезнь урожая.
  • На рассвете на Вознесение Христово собирали росу. Верили, что она обладает целебными свойствами и способна исцелять.

Что нельзя делать 10 июня

  • Не злословьте и не клевещите плохими словами о других.
  • Не шумите и не кричите.
  • Не разрешается тяжело работать.
  • Запрещено брать в руки ножницы, подстригать волосы и резать что-то.
Автор: Квітослава Туз