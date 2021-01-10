Сегодня, 10 января, верующие чтят память Преподобного Игнатия Ломского. Приметы и что нельзя делать в этот день – ищите в материале Lifestyle 24.

Именины отмечают владельцы таких имен: Игнатий, Симон, Петр. К теме Локдаун в январе: какие будут ограничения – детали от Шмыгаля Приметы Если погода безветренная – ждите хорошего урожая.

Если на сене в сарае образовывался иней, это предвещало сырое и ненастное лето.

Если сыграть свадьбу 10 января – брак будет счастливым.

10 января птички прячутся между ветвей деревьев – зима будет долгой. Что нельзя делать 10 января 10 января запрещено врать, потому что есть возможность завраться на всю жизнь.

Разговаривайте сегодня тихо и спокойно, нельзя кричать.

Нельзя 10 января подглядывать и подслушивать. Что можно делать 10 января Посвятите этот день себе: сходите на прогулку, прочитайте книжку, просмотрите любимый фильм – это придаст вам жизненной мотивации.

В этот день благоприятно заниматься рукоделием.

Помолитесь святому Игнатию Ломскому и попросите быстрого поднятия по карьерной лестнице.