10 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Сегодня, 10 января, верующие чтят память Преподобного Игнатия Ломского. Приметы и что нельзя делать в этот день – ищите в материале Lifestyle 24.
Именины отмечают владельцы таких имен: Игнатий, Симон, Петр.
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Приметы
- Если погода безветренная – ждите хорошего урожая.
- Если на сене в сарае образовывался иней, это предвещало сырое и ненастное лето.
- Если сыграть свадьбу 10 января – брак будет счастливым.
- 10 января птички прячутся между ветвей деревьев – зима будет долгой.
Что нельзя делать 10 января
- 10 января запрещено врать, потому что есть возможность завраться на всю жизнь.
- Разговаривайте сегодня тихо и спокойно, нельзя кричать.
- Нельзя 10 января подглядывать и подслушивать.
Что можно делать 10 января
- Посвятите этот день себе: сходите на прогулку, прочитайте книжку, просмотрите любимый фильм – это придаст вам жизненной мотивации.
- В этот день благоприятно заниматься рукоделием.
- Помолитесь святому Игнатию Ломскому и попросите быстрого поднятия по карьерной лестнице.
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