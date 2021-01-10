Сьогодні, 10 січня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Ігнатія Ломського. Прикмети та що не можна робити в цей день – шукайте у матеріалі Lifestyle 24.

Іменини відзначають власники таких імен: Ігнатій, Симон, Петро. До теми Локдаун у січні: які будуть обмеження – деталі від Шмигаля Прикмети Якщо погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю.

Якщо на сіні в сараї утворювався іній, це віщувало сире і непогоже літо.

Якщо зіграти весілля 10 січня – шлюб буде щасливим.

10 січня пташки ховаються між гілля дерев – зима буде довгою. Що не можна робити 10 січня 10 січня заборонено брехати, бо маєте нагоду забрехатись на все життя.

Розмовляйте сьогодні тихо та спокійно, не можна кричати.

Не можна 10 січня підглядати і підслуховувати. Що можна робити 10 січня Присвятіть цей день собі: сходіть на прогулянку, прочитайте книжку, перегляньте улюблений фільм – це додасть вам життєвої мотивації.

В цей день сприятливо займатись рукоділлям.

Помоліться святому Ігнатію Ломському й попросіть швидкого підняття кар'єрними сходинками.