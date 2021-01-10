10 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10 січня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Ігнатія Ломського. Прикмети та що не можна робити в цей день – шукайте у матеріалі Lifestyle 24.
Іменини відзначають власники таких імен: Ігнатій, Симон, Петро.
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Прикмети
- Якщо погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю.
- Якщо на сіні в сараї утворювався іній, це віщувало сире і непогоже літо.
- Якщо зіграти весілля 10 січня – шлюб буде щасливим.
- 10 січня пташки ховаються між гілля дерев – зима буде довгою.
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