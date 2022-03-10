Именины сегодня отмечает Тарас.
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Приметы 10 марта
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10 марта выпадает снег – ждите дождливую неделю перед Пасхой.
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Вороны на Тарасия каркают – лето будет холодным, с большим количеством дождей.
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Если грачи вьют гнезда на деревьях – можно ожидать теплую погоду.
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Приметы утверждают, если на Тарасия сходить к врачу с беспокоящей вас болезнью, то вы непременно поправитесь.
Что нельзя делать 10 марта
- Не бойтесь планировать будущее. Представьте себя счастливым, и вы привлечете это в свою жизнь.
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