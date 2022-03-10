Іменини сьогодні відзначає Тарас.
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Прикмети 10 березня
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10 березня випадає сніг – очікуйте дощового тижня перед Пасхою.
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Ворони на Тарасія каркають – літо буде холодним, з великою кількістю дощів.
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Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна чекати на теплу погоду.
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Прикмети стверджують, якщо на Тарасія сходити до лікаря з хворобою, яка вас турбує, то ви неодмінно видужаєте.
Що не можна робити 10 березня
- Не бійтеся планувати майбутнє. Уявіть себе щасливим і ви притягнете це у своє життя.
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