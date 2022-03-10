10 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вороны на Тарасия каркают – лето будет холодным, с большим количеством дождей.

Если грачи вьют гнезда на деревьях – можно ожидать теплую погоду.

Приметы утверждают, если на Тарасия сходить к врачу с беспокоящей вас болезнью, то вы непременно поправитесь.