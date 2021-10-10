Именины 10 октября празднует Марк.
Кстати Выходные в октябре-2021: сколько свободного времени украинцы получат во втором месяце осени
Приметы 10 октября
- Ясная погода 10 октября – зима наступит поздно.
- Гроза на Савватия – зима будет бесснежной и теплой.
- Шишек на елях и соснах 10 октября немного – зима не будет холодной.
- 10 октября небо омрачилось – вечером пойдет снег.
Что нельзя делать 10 октября
- Не рассказывайте никому секреты сегодня.
- Сегодня лучше избегать шумных мест и вечеринок.
- Не забывайте о своих хобби. Любимое занятие позволит вам отвлечься от проблем и настроит на позитив.