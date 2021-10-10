Іменини 10 жовтня святкує Марк.
До речі Вихідні у жовтні-2021: скільки вільного часу українці отримають в другому місяці осені
Прикмети 10 жовтня
- Ясна погода 10 жовтня – зима настане пізно.
- Гроза на Саватія – зима буде безсніжною і теплою.
- Шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде холодною.
- 10 жовтня небо захмарилося – ввечері піде сніг.
Що не можна робити 10 жовтня
- Не розповідайте нікому секретів сьогодні.
- Сьогодні краще уникати гучних місць і вечірок.
- Не забувайте про свої хобі. Улюблене заняття дозволить вам відволіктись від проблем і налаштує на позитив.