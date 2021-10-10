10 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

10 октября 2021 , 09:10
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Источник:

24 канал

10 октября в народном календаре отмечают день Савватия Пчеловода. В этот день пчеловоды заканчивают все приготовления к зиме и убирают ульи.

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Приметы 10 октября

  • Ясная погода 10 октября – зима наступит поздно.
  • Гроза на Савватия – зима будет бесснежной и теплой.
  • Шишек на елях и соснах 10 октября немного – зима не будет холодной.
  • 10 октября небо омрачилось – вечером пойдет снег.

Что нельзя делать 10 октября

  • Не рассказывайте никому секреты сегодня.
  • Сегодня лучше избегать шумных мест и вечеринок.
  • Не забывайте о своих хобби. Любимое занятие позволит вам отвлечься от проблем и настроит на позитив.