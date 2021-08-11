День Ангела 11 августа отмечают Серафима и Константин.
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Приметы 11 августа
- Туман 11 августа – ждите хорошего урожая овса.
- Дождь падает на Каллиника – будет много грибов в лесу.
- 11 августа холодная и ветреная погода – начало осени будет таким же.
Что нельзя делать 11 августа
- Старайтесь ни с кем не ссориться. Если вы сейчас находитесь в конфликте с людьми, то лучше отпустить эту ситуацию и жить дальше. Позитив привлекает позитив, помните это.
- Будьте вежливыми! Хорошие манеры и хорошее настроение не позволят плохой энергетике накопиться вокруг вас.
- Не рассказывайте деталей вашей жизни малознакомым людям.
- Воздержитесь от алкоголя и сигарет.