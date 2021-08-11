День Ангела 11 серпня відзначають Серафима та Костянтин.
До речі Відзначаємо Медовий Спас 2021: коли відбудеться релігійне свято
Прикмети 11 серпня
- Туман 11 серпня – чекайте гарного врожаю вівса.
- Дощ падає на Каллініка – буде багато грибів у лісі.
- 11 серпня холодна і вітряна погода – початок осені буде таким самим.
Що не можна робити 11 серпня
- Намагайтесь не сваритись ні з ким. Якщо ви зараз перебуваєте у конфлікті з людьми, то краще відпустити цю ситуацію і жити далі. Позитив притягує позитив, пам'ятайте це.
- Будьте ввічливими! Хороші манери і гарний настрій не дозволять поганій енергетиці скупчитись навколо вас.
- Не розповідайте деталей вашого життя малознайомим людям.
- Утримайтесь від алкоголю і цигарок.