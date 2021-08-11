11 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 августа 2021 , 08:41
Читати новину українською

Источник:

24 канал

11 августа православная церковь отмечает день святого Каллиника Киликийского. Святой был известным оратором и своими проповедями обратил много христиан. Что нельзя делать 11 августа – узнавайте далее.

День Ангела 11 августа отмечают Серафима и Константин.

Кстати Отмечаем Медовый Спас 2021: когда состоится религиозный праздник

Приметы 11 августа

  • Туман 11 августа – ждите хорошего урожая овса.
  • Дождь падает на Каллиника – будет много грибов в лесу.
  • 11 августа холодная и ветреная погода – начало осени будет таким же.

Что нельзя делать 11 августа

  • Старайтесь ни с кем не ссориться. Если вы сейчас находитесь в конфликте с людьми, то лучше отпустить эту ситуацию и жить дальше. Позитив привлекает позитив, помните это.
  • Будьте вежливыми! Хорошие манеры и хорошее настроение не позволят плохой энергетике накопиться вокруг вас.
  • Не рассказывайте деталей вашей жизни малознакомым людям.
  • Воздержитесь от алкоголя и сигарет.
Автор: Андріана Будиш