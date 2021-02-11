11 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
11 февраля православная церковь чтит память святого Лаврентия Печерского. Святой Лаврентий был епископом Туровским и славился своим даром исцелять людей и изгонять нечистую силу.
Источник:24 канал
Поздравления с днем Ангела принимают: Лаврентий, Игнат и Роман.
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Приметы на 11 февраля
- 11 февраля считается постным днем, но можно есть блюда из рыбы.
- Если на Лаврентия вокруг месяца есть красные кольца, то стоит ожидать усиления ветра.
- Если туман стелется по воде, то скоро придет потепление.
- Считают, если сегодня сделать уборку дома, то ни одна нечистая сила не придет.
Что нельзя делать 11 февраля
- Не поддавайтесь сегодня на различные провокации, которые могут развить конфликт.
- На Лаврентия нежелательно веселиться и устраивать вечеринки. Проведите этот день в покое.
- 11 февраля не думайте о плохих вещах.
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