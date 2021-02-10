День святого Валентина является особым праздником для всех влюбленных. Обычно, перед этим днем начинается суета, ведь хочется порадовать свою вторую половинку и подготовить лучший подарок, который заставит любимого "светиться".

Выбор подарков парням и мужчинам в основном похож на "задачу со звездочкой". Уже множество анекдотов сложено про наборы для душа, бритвы и носки, да и все уже устали от такой банальности. Для того чтобы избежать "предпраздничной агонии", мы подготовили для вас подборку самых оригинальных подарков для парня ко Дню святого Валентина.

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Что подарить парню на День святого Валентина

Самым первым и самым большим разочарованием станет то, что нет единого и универсального совета по подаркам. Подарок должен оставаться сюрпризом, а значит вы не можете прямо спросить вашего любимого, о чем он давно мечтает или планирует приобрести себе сам. Именно поэтому нужно внимательно слушать своего партнера и, возможно, он сам подскажет вам идею для подарка, с которым вы точно не прогадаете.



Что подарить на 14 февраля парню: идеи / Pixabay

14 февраля – это дата календаря, но значение ей придаем именно мы. Итак, перед вами появляется хорошая возможность превратить этот день в чудо, которое надолго запомнится и останется в уголках души вашего любимого человека.

Романтический ужин

Вкусная еда, свечи и вино никогда не будут банальным подарком ко Дню влюбленных. Романтический ужин – это не только еда, но и интимная атмосфера с искренней беседой. А вот чего-чего, а разговоров иногда так не хватает!



Романтический ужин на двоих в День святого Валентина

Нет нужды стоять у плиты целый день и "колдовать" над кастрюлями, ведь на исходе дня вам самой уже ничего не захочется. Поэтому, прежде всего в выборе блюд, советуем вам обращать внимание на их простоту. Кто сказал, что просто означает невкусно?

Путешествия

Хоть и в условиях карантина большинство стран держат свои границы закрытыми, бедой это не является. Чтобы удивить любимого, вы можете запланировать маленькое путешествие по живописным местам Украины или же отправиться на несколько дней на горнолыжный курорт. Если ваша половинка обожает экстрим, то можно подарить ему поездку на лыжах, санях или вообще организовать подъем в заснеженные горы. Конечно, только с инструктором и соблюдением карантинных правил.



Идеи для подарков на 14 февраля: путешествия / Pexels

Учебные курсы

Ваш парень давно "горит" желанием заниматься фотографией или считает язык программирования Java лучшим до чего дошло человечество, однако сомневается в себе и не развивает свои таланты? Подарите ему то, что всегда пригодится – знание. Разнообразные сертификаты, научная и учебная литература, доступ к тренингам и интересных вебинаров докажут, как внимательно вы относитесь к предпочтениям вашего партнера.



Подарок на 14 февраля / Pexels

Подарок своими руками

Не всегда нужно тратить кучу денег, чтобы сделать приятное любимому человеку. Подарок своими руками или же подарок "хендмейд", наоборот может принести больше радостей и счастья, чем купленный. Вашим козырем здесь выступит фантазия. Одним из самых популярных вариантов подарка сделанного собственноручно является рамка. Вы можете оформить ее основу разнообразными бумажными цветами, приклеить бисер или кусочки стекла. В обновленную рамку вставьте ваше любимое фото с любимым, упакуйте в красивую бумагу и смело дарите.

Еще одной оригинальной идеей для подарка является банка с причинами, почему вы любите своего парня. Вырежьте желаемое количество маленьких бумажек и напишите на них, за что любите партнера. Сложите все бумажки в баночку и красиво оформите ее.



Подарок на 14 февраля своими руками

Актуальным подарком станет и защитная маска для лица с интересным ярким дизайном. Вы можете купить обычную многоразовую маску и вышить на ней какие-то узоры или смешные надписи.