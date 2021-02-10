День святого Валентина є особливим святом для усіх закоханих. Зазвичай, перед цим днем починається метушня, адже хочеться потішити свою другу половинку й підготувати найкращий подарунок, який змусить коханого "світитись".

Вибір подарунків хлопцям та чоловікам здебільшого схожий на "задачу із зірочкою". Вже безліч анекдотів складено про набори для душу, бритви та шкарпетки, та й усі вже втомились від такої банальності. Для того, щоб уникнути "передсвяткової агонії", ми підготували для вас підбірку найоригінальніших подарунків для хлопця до Дня святого Валентина.

Також День Валентина на самоті: як зберігати спокій і не зненавидіти весь світ

Що подарувати хлопцю на День святого Валентина

Найпершим та найбільшим розчаруванням стане те, що немає єдиної і універсальної поради щодо подарунків. Подарунок має залишатись сюрпризом, а отже ви не можете прямо запитати вашого коханого, про що він давно мріє або планує придбати собі сам. Саме тому потрібно уважно слухати свого партнера і, можливо, він сам підкаже вам ідею для подарунку, з яким ви точно не схибите.



Що подарувати на 14 лютого хлопцю: ідеї / Pixabay

14 лютого – це дата календаря, але значення їй надаємо саме ми. Тож, перед вами постає гарна можливість перетворити цей день у диво, яке надовго запам'ятається і закарбується в куточках душі вашої коханої людини.

Романтична вечеря

Смачна їжа, свічки та вино ніколи не будуть банальним подарунком до Дня закоханих. Романтична вечера – це не лише їжа, а й інтимна атмосфера з щирою бесідою. А от чого-чого, а розмов іноді так бракує!



Романтична вечеря на двох на День святого Валентина

Немає потреби стояти біля плити цілий день і "чаклувати" над каструлями, адже під кінець дня вам самій вже нічого не захочеться. Тож, перш за все у виборі страв, радимо вам звертати увагу на їхню простоту. Хто сказав, що просто означає несмачно?

Подорожі

Хоч і в умовах карантину більшість країн тримають свої кордони закритими, бідою це не є. Аби здивувати коханого, ви можете запланувати маленьку подорож мальовничими місцями України або ж вирушити на декілька днів на гірськолижний курорт. Якщо ваша половинка обожнює екстрим, то можна подарувати йому поїздку на лижах, санях чи взагалі організувати підйом в засніжені гори. Звичайно, лише з інструктором та дотриманням карантинних правил.



Ідеї для подарунків на 14 лютого: подорожі / Pexels

Навчальні курси

Ваш хлопець давно "горить" бажанням займатись фотографією чи вважає мову програмування Java найкращим до чого дійшло людство, проте сумнівається у собі й не розвиває свої таланти? Подаруйте йому те, що завжди буде при нагоді – знання. Різноманітні сертифікати, наукова й навчальна література, доступ до тренінгів та цікавих вебінарів доведуть, як уважно ви ставитесь до вподобань вашого партнера.



Подарунок на 14 лютого / Pexels

Подарунок своїми руками

Не завжди потрібно витрачати купу грошей, аби зробити приємне коханій людині. Подарунок своїми руками або ж подарунок "хендмейд", навпаки може принести більше радощів і щастя, аніж куплений. Вашим козирем тут виступить фантазія. Одним із найпопулярніших варіантів подарунку власноруч є рамка. Ви можете оформити її основу різноматними паперовими квітами, приклеїти бісер чи шматочки скла. В оновлену рамку вставте ваше улюблене фото з коханим, запакуйте у красивий папір і сміливо даруйте.

Ще одною оригінальною ідеєю для подарунку є банка з причинами, чому ви любите свого хлопця. Виріжте бажану кількість маленьких папірців і напишіть на них, за що кохаєте партнера. Поскладайте всі папірці у баночку й красиво оформіть її.



Подарунок на 14 лютого своїми руками

Актуальним подарунком стане й захисна маска для обличчя з цікавим яскравим дизайном. Ви можете купити звичайну багаторазову маску і вишити на ній якісь візерунки або смішні написи.