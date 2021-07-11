Именины 11 июля празднуют Сергей и Герман.

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Приметы 11 июля

  • Если кукушка ковать перестала, то зима будет ранняя.
  • Погода безветренная, а лес шумит – ожидайте грозы.
  • Вода в реках и колодцах прибывает – к ненастью.
  • Солнечный день на Сергия и Германа – хорошая погода будет держаться неделю.

Что нельзя делать 11 июля

  • Накануне дня Петра и Павла не рекомендуется быстро ложиться спать.
  • Нельзя накануне Петрова дня косить крапиву.
  • Не отдавайте в этот день долг, ведь можете "залезть" в долги еще больше.
  • Не ссорьтесь.