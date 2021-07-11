Іменини 11 липня святкують Сергій та Герман.
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Прикмети 11 липня
- Якщо зозуля кувати перестала, то зима буде рання.
- Погода безвітряна, а ліс шумить – очікуйте грози.
- Вода в річках і колодязях прибуває – до негоди.
- Сонячний день на Сергія та Германа – хороша погода буде триматись тиждень.
Що не можна робити 11 липня
- Напередодні дня Петра і Павла не рекомендується швидко лягати спати.
- Не можна напередодні Петрового дня косити кропиву.
- Не віддавайте у цей день борг, адже можете "залізти" у ще більші.
- Не сваріться.