11 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
11 июля 2021 , 09:00Читати новину українською
Источник:24 канал
11 июля в народном календаре отмечают память святых Сергия и Германа, которые были известными праведниками и чудотворцами. Что нельзя делать 11 июля узнавайте далее.
Именины 11 июля празднуют Сергей и Герман.
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Приметы 11 июля
- Если кукушка ковать перестала, то зима будет ранняя.
- Погода безветренная, а лес шумит – ожидайте грозы.
- Вода в реках и колодцах прибывает – к ненастью.
- Солнечный день на Сергия и Германа – хорошая погода будет держаться неделю.
Что нельзя делать 11 июля
- Накануне дня Петра и Павла не рекомендуется быстро ложиться спать.
- Нельзя накануне Петрова дня косить крапиву.
- Не отдавайте в этот день долг, ведь можете "залезть" в долги еще больше.
- Не ссорьтесь.