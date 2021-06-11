День Ангела 11 июня празднуют: Александр, Андрей, Богдан.
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Приметы 11 июня
- Если много ржи на полях появилось – будет много грибов.
- На Феодосию крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы ржи. Если пшеница 11 июня взошла – лето будет удачным.
- Дождь 11 июня – весь июль также дожди будут лить.
Что нельзя делать 11 июня
- Считают, что в этот день нельзя беспокоить землю. Поэтому по ней запрещено прыгать, ведь так можно навлечь несчастье.
- Сегодня стараются не выходить на улицу без особой надобности.
- Работу в поле и огороде надо отложить, по возможности, до следующего дня.