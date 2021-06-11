11 июня Православная Церковь празднует день мученицы Феодосии. Святая была очень доброй и всегда заботилась о бедных и обездоленных. Феодосия и другие монахини не позволили уничтожить святые иконы и образы Иисуса Христа, за что были наказаны и приговорены к смерти.